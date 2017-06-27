Правка текста длинной статьи

Редактирование и КорректураЗавершен9 заявок249 просмотров
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Необходимо:

1. Правка ошибок, орфографических пунктуационных. 

2. Правка списков, необходимо сделать нормальыне списки и подсписки. 

4. Правка не грамотно построенных предложений.

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Только Украина.

6 лет назад
DesignWizard
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Ksenija46
54 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$10
2 дня
Отличный исполнитель, все было готово срок. Быстрая коммуникация, советую.
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