Необходимо написать статьи для сайта.

Редактирование и КорректураЗакрыт9 заявок263 просмотра
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Добрый день!

Написание тайтла и дискрипшена для уже существующих статей.

Мне необходимо написание статей для моего сайта http://www.proff-grup.ru/  

Направление сайта строительные услуги.

Статьи по 3-4 к знаков, под ключевые запросы, ключи даю я.

Основные тематики

Электромонтажные работы

Видеонаблюдение

Сантехнические работы

Установка генераторов

6 лет назад
stanislav02
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад