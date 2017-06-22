Нужна резенция на статью

$10
Редактирование и КорректураЗакрыт9 заявок203 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

План рецензии на научную статью

Статья: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-v-1992-2000-gg-ekonomika-vlast-i-obschestvo

План рецензии:

1. Проблематика статьи (какому вопросу посвящена статья)

2. Актуальность темы статьи (излагается в начале статьи, чем рассматриваемая проблема интересна научному сообществу, широкой общественности)

3. Основные положения статьи (тезисы)

4. Выводы автора статьи (всегда содержатся в конце статьи)

5. Анализ источников информации (не перечисление, а выделение различных видов и типов источников, например, архивные материалы, периодическая печать, научные статьи, справочники и т.д.)

6. Личное (аргументированное) мнение о прочитанной статье

6 лет назад
LOneFOX
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Vikukya1969
Виктория 
54 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
$10
2 дня