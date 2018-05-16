Редакция статьи: "Сезонная организация работы в теплице"

Редактирование и КорректураЗавершен11 заявок188 просмотров
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Отредактировать статью, исправить ошибки. Под отредактировать я понимаю: вникнуть в тему(лучше если вы в теме), сделать текст читабельным, исправить, по возможности, технические ошибки, исправить ошибки (пунктуация, орфография, стилистика). Цена 16 грн. за 1000 символов. Если мне понравиться Ваша работа, готов к постоянному сотрудничеству.

6 лет назад
MCX
46 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
KarnauchJulia
Юлия Кныш 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
6 лет назад
$2
1 день
Отличный текст, спасибо за работу.
Отличный заказчик. Нет претензий ни к одному из аспектов сотрудничества. Рекомендую!