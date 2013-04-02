Письменные переводы с/на английский
Опыт переводческой деятельности - с 2012 года.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Информационные технологии - компьютеры (аппаратные средства), программное обеспечение, программирование (.NET, HTML, C#, Java, PHP), информационная безопасность, компьютерные игры, файлы скриптов
Математические науки - алгебра, геометрия, математический анализ, дискретная математика
Финансы и бизнес - бухгалтерский учет и аудит, банковское дело и финансы
Индустрия развлечений - кино, СМИ, музыка, спорт, театр, ТВ и радио
Системы видеонаблюдения
Социальные науки и политика - образование, мода, география, история, политика, психология
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
спасибо
Ответный отзыв
Спасибо за проект!
$1200
10 баллов
11 лет назад
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Почти год как плотно работаем, все на высоте
Ответный отзыв
Отличный, понимающий работодатель, учитывает мнение и желания фрилансеров. Стабильная и своевременная оплата, да, к тому же, интересный и увлекательный проект. Очень рекомендую!
$33
10 баллов
11 лет назад
Спасибо Юлии за хорошую работу. Перевод был сделан качественно и сдан раньше срока.Юлия показала себя как ответственный и грамотный исполнитель, знающий свое дело. Буду обращаться в будущем. Советую.
Ответный отзыв
Адам - хороший заказчик! Доброжелательный. Мгновенно выполнил оплату по проекту. С удовольствием поработала бы с этим заказчиком снова!
$13
10 баллов
12 лет назад
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Быстро, качественно, недорого, доброжелательно. С Юлей можно работать смело, и не волноваться за сроки и качество работы.
Ответный отзыв
Приветливый в общении заказчик. Оплата своевременная, я бы даже сказала мгновенная. Только хорошие впечатления. Дальнейшее сотрудничество мною только приветствуется!
Переводы
4 отзыва
$3/час
от $3от 1 часа
нет рейтинга