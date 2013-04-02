yuliapopkova

Юлия yuliapopkova

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Письменные переводы с/на английский

Опыт переводческой деятельности - с 2012 года.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Информационные технологии - компьютеры (аппаратные средства), программное обеспечение, программирование (.NET, HTML, C#, Java, PHP), информационная безопасность, компьютерные игры, файлы скриптов

Математические науки - алгебра, геометрия, математический анализ, дискретная математика

Финансы и бизнес - бухгалтерский учет и аудит, банковское дело и финансы

Индустрия развлечений - кино, СМИ, музыка, спорт, театр, ТВ и радио

Системы видеонаблюдения

Социальные науки и политика - образование, мода, география, история, политика, психология

Отзывы заказчиков

vask81
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Перевод инструкции
спасибо
Спасибо за проект!
Ответный отзыв
smarly
Денис 
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1200
10 баллов
11 лет назад
Перевод IT англоязычных книг
JavaScript
Почти год как плотно работаем, все на высоте
Отличный, понимающий работодатель, учитывает мнение и желания фрилансеров. Стабильная и своевременная оплата, да, к тому же, интересный и увлекательный проект. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Aldadis
Адам 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$33
10 баллов
11 лет назад
Необходим перевод (Тематика Веб)
Спасибо Юлии за хорошую работу. Перевод был сделан качественно и сдан раньше срока.Юлия показала себя как ответственный и грамотный исполнитель, знающий свое дело. Буду обращаться в будущем. Советую.
Адам - хороший заказчик! Доброжелательный. Мгновенно выполнил оплату по проекту. С удовольствием поработала бы с этим заказчиком снова!
Ответный отзыв
dig555
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$13
10 баллов
12 лет назад
Рерайт/Перевод уроков по программированию + поиск
Android
Быстро, качественно, недорого, доброжелательно. С Юлей можно работать смело, и не волноваться за сроки и качество работы.
Приветливый в общении заказчик. Оплата своевременная, я бы даже сказала мгновенная. Только хорошие впечатления. Дальнейшее сотрудничество мною только приветствуется!
Ответный отзыв
Переводы
4 отзыва
$3/час
от $3от 1 часа
нет рейтинга