Создание макетов в CorelDRAW по ТЗ, транскрибация аудио.
Здравствуйте!
Очень люблю свою работу. Делаю только то, что умею.
- Создание макетов
- транскрибация аудио
- набор текста
Работаю в Corel, Photoshop.
При выполнении заказа, всегда стараюсь поставить себя на место заказчика, понять целевую аудиторию, и максимально креативно и дружелюбно, реализовать Вашу идею.
Работаю только после выбора меня исполнителем на проект. Тестовых заданий не выполняю.
Работаю по предоплате 50 %.
Оплата Киви кошелек, банковский карта.
Перед выбором меня исполнителем по проекту настоятельно прошу Вас обсудить со мной подробности проекта.
Если стиль выполнения моих работ и условия сотрудничества со мной Вам по душе - я буду рада поработать с Вами!
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Портфолио
- Макеты рамок130 просмотров
Дизайн продукции
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$20/час
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Транскрибация
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$1/час
от $1от 3 часов
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