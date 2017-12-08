yulya_krasnova

Юлия Глотова yulya_krasnova

 
30 летРоссия/Самара
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание макетов в CorelDRAW по ТЗ, транскрибация аудио.

Здравствуйте!

Очень люблю свою работу. Делаю только то, что умею.

- Создание макетов 

- транскрибация аудио

- набор текста 

Работаю в Corel, Photoshop.

При выполнении заказа, всегда стараюсь поставить себя на место заказчика, понять целевую аудиторию, и максимально креативно и дружелюбно, реализовать Вашу идею.

Работаю только после выбора меня исполнителем на проект. Тестовых заданий не выполняю.

Работаю по предоплате 50 %.

Оплата Киви кошелек, банковский карта.

Перед выбором меня исполнителем по проекту настоятельно прошу Вас обсудить со мной подробности проекта. 

Если стиль выполнения моих работ и условия сотрудничества со мной Вам по душе - я буду рада поработать с Вами!

CorelDRAWPhotoshop
Портфолио
Дизайн продукции
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $1от 3 часов
нет рейтинга