Требуется веб-программист для работы над сайтом(доработка и расширение фукционала, новый проект-сайт знакомств, сайт в рабочем состоянии), работа 3-4 часа 3 дня в неделю, оплата еженедельно по факту, необходимо знание языков: PHP, MySQL, XHTML,!!!!!! ...