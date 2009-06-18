yuramaru

Yura yuramaru

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Работа над сайтом

    $2500

    Требуется веб-программист для работы над сайтом(доработка и расширение фукционала, новый проект-сайт знакомств, сайт в рабочем состоянии), работа 3-4 часа 3 дня в неделю, оплата еженедельно по факту, необходимо знание языков: PHP, MySQL, XHTML,!!!!!! ...

    CSSJavaScriptMySQLPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Работа для программистов из Москвы

    $1000

    Требуется веб-программист для работы над сайтом(доработка и расширение фукционала, новый проект-сайт знакомств, сайт в рабочем состоянии), работа 3-4 часа 3 дня в неделю(СЗАО-Москва), оплата ежедневная по факту, необходимо знание языков: PHP, MySQL, XHTML, ...

    CSSJavaScriptMySQLPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Веб-программист

    Требуется веб-программист с опытом создания соц.сетей обязательным знанием !!!!!xslt/xml!!!!! PHP, MySQL, XHTML, CSS, JS СТРОГО МОСКВА. оплата ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, по факту выполненной работы (заранее намеченный план на неделю), выгодно для долговременного сотруднечиства. ОБЪЕМЫ РАБОТ большие, хватит ...

    CSSJavaScriptMySQLPHP
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад