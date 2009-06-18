Требуется веб-программист для работы над сайтом(доработка и расширение фукционала, новый проект-сайт знакомств, сайт в рабочем состоянии), работа 3-4 часа 3 дня в неделю, оплата еженедельно по факту, необходимо знание языков: PHP, MySQL, XHTML,!!!!!! ...
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- $2500Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $1000
Требуется веб-программист для работы над сайтом(доработка и расширение фукционала, новый проект-сайт знакомств, сайт в рабочем состоянии), работа 3-4 часа 3 дня в неделю(СЗАО-Москва), оплата ежедневная по факту, необходимо знание языков: PHP, MySQL, XHTML, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется веб-программист с опытом создания соц.сетей обязательным знанием !!!!!xslt/xml!!!!! PHP, MySQL, XHTML, CSS, JS СТРОГО МОСКВА. оплата ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, по факту выполненной работы (заранее намеченный план на неделю), выгодно для долговременного сотруднечиства. ОБЪЕМЫ РАБОТ большие, хватит ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт16 лет назад