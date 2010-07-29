yurgen

Гентов yurgen

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Flash игры

Собираю команду разработчиков казуальных и социальных flash игр и приложений.

Пятилетний опыт flash-разработки из них 2 года flex, до этого около года web (js, php, html) и 5 лет дизайна.

На данный момент в команде я и PHP/MySQL программист, дизайн делаю сам или заказываю у фрилансеров по ситуации.

Рассмотрим предложения о сотрудничестве со стороны дизайнеров/аниматоров и flash-разработчиков с интересом к играм.

В работе 2 новых проекта - 1 казуал и 1 социал. Релиз обоих планируется до конца августа.

Старое портфолио: http://flash-communist.spb.ru/portfolio/

PHPMySQLHTMLFlash

  • Улучшить дизайн нескольких элементов flash-игры

    $50

    Есть исходники уже готовой основы дизайна простой flash-игры. Игра типа воллейбола - два стилизованных человечка перебрасывают мяч через барьер. Нужно: 1. улучшить дизайн персонажей (на самом деле почти один персонаж, отличия только в цвете волос и одежды) - ...

    Flash
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
White_bear
Анастасия 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Улучшить дизайн нескольких элементов flash-игры
Отличный заказчик, точная постановка задания, положительные эмоции :) Приятно работать с таким человеком. Рекомендую!
Хорошо понимает поставленную задачу и качественно и быстро её выполняет. Творческий человек, живо интересуется процессом и результатом, быстро обучается. Совместной работой доволен, надеюсь сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв