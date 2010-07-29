Flash игры

Собираю команду разработчиков казуальных и социальных flash игр и приложений.

Пятилетний опыт flash-разработки из них 2 года flex, до этого около года web (js, php, html) и 5 лет дизайна.

На данный момент в команде я и PHP/MySQL программист, дизайн делаю сам или заказываю у фрилансеров по ситуации.

Рассмотрим предложения о сотрудничестве со стороны дизайнеров/аниматоров и flash-разработчиков с интересом к играм.

В работе 2 новых проекта - 1 казуал и 1 социал. Релиз обоих планируется до конца августа.

Старое портфолио: http://flash-communist.spb.ru/portfolio/