Есть исходники уже готовой основы дизайна простой flash-игры. Игра типа воллейбола - два стилизованных человечка перебрасывают мяч через барьер. Нужно: 1. улучшить дизайн персонажей (на самом деле почти один персонаж, отличия только в цвете волос и одежды) - ...
Flash игры
Собираю команду разработчиков казуальных и социальных flash игр и приложений.
Пятилетний опыт flash-разработки из них 2 года flex, до этого около года web (js, php, html) и 5 лет дизайна.
На данный момент в команде я и PHP/MySQL программист, дизайн делаю сам или заказываю у фрилансеров по ситуации.
Рассмотрим предложения о сотрудничестве со стороны дизайнеров/аниматоров и flash-разработчиков с интересом к играм.
В работе 2 новых проекта - 1 казуал и 1 социал. Релиз обоих планируется до конца августа.
Старое портфолио: http://flash-communist.spb.ru/portfolio/
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- $50Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
13 лет назад
Отличный заказчик, точная постановка задания, положительные эмоции :) Приятно работать с таким человеком. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хорошо понимает поставленную задачу и качественно и быстро её выполняет. Творческий человек, живо интересуется процессом и результатом, быстро обучается. Совместной работой доволен, надеюсь сотрудничать и дальше.