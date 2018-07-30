yuzades

Ильназ Юза yuzades

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
UX/UI-дизайнер

http://yuzades.ru/

Web и UI/UX-дизайнер

Владею программами: Adobe Photoshop, Sketch, Axure

Портфолио: https://www.behance.net/yuzades

Ключевые навыки:

Составление брифа

Исследование пользователей

Mood board

Карта эмпатии

Генерация идей

Описание пользовательских сценариев

Сторителлинг

Выделение конкурентных преимуществ

User journey map

Составление mind map информационной архитектуры

Подбор шрифтов и шрифтовых пар

Создание цветовой палитры

Создание UI kit

Интерактивное прототипирование в Axure и Marvel App

Адаптивный дизайн сайтов

Дизайн интерфейсов

Дизайн лендингов и продающих сайтов

Дизайн интернет-магазинов

Дизайн презентации

Дизайн рекламных носителей

Аргументация дизайн-решении

Веб-аналитика (Яндекс. Метрика)

Юзабилити-тестирование сайтов

Юзабилити-аудит сайтов

А/Б тестирование

Мое отношение к выполнению проектов: https://drive.google.com/file/d/0B7clqDxBkjHTc3BCVUtOWjR2dFU/view

E-mail для связи: [email protected]

Дизайн лендингаДизайн сайтаPhotoshopАудит сайтаSketch