Web и UI/UX-дизайнер
Владею программами: Adobe Photoshop, Sketch, Axure
Портфолио: https://www.behance.net/yuzades
Ключевые навыки:
Составление брифа
Исследование пользователей
Mood board
Карта эмпатии
Генерация идей
Описание пользовательских сценариев
Сторителлинг
Выделение конкурентных преимуществ
User journey map
Составление mind map информационной архитектуры
Подбор шрифтов и шрифтовых пар
Создание цветовой палитры
Создание UI kit
Интерактивное прототипирование в Axure и Marvel App
Адаптивный дизайн сайтов
Дизайн интерфейсов
Дизайн лендингов и продающих сайтов
Дизайн интернет-магазинов
Дизайн презентации
Дизайн рекламных носителей
Аргументация дизайн-решении
Веб-аналитика (Яндекс. Метрика)
Юзабилити-тестирование сайтов
Юзабилити-аудит сайтов
А/Б тестирование
Мое отношение к выполнению проектов: https://drive.google.com/file/d/0B7clqDxBkjHTc3BCVUtOWjR2dFU/view
E-mail для связи: [email protected]