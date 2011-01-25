zakaz15

Дмитрий zakaz15

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Сверстать несколько страниц HTML + css

    Сверстать несколько страниц HTML + css. Дизайн в Figma. Задача подготовить верстку для программиста. !Сначала верстаем одну страницу. Если все ок, делаем дальше. Указывайте бюджет и сроки за первую страницу. Остальные (около 4-8) ...

    CSSFigmaHTML
    HTML-верстка44 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать сайт HTML + css

    Сверстать несколько страниц сайта HTML + css. Без программирования. Дизайн в Figma. На данном этапе 4 страницы. Указывайте бюджет и сроки. Также примеры аналогичных работ, схожих по функциональности. Скринштоты для ознакомления по ссылке: ...

    CSSFigmaHTML
    HTML-верстка34 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Флеш-галерея

    Разработать флеш-галерею по ТЗ. Прошу отвечать после просмотра ТЗ, если Вы уверены, что сможете сделать именно эту галерею, а никакую другую. Сроки сутки-двое + сутки на доработку. Бюджет 2000 рублей.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад