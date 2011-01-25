Сверстать несколько страниц HTML + css. Дизайн в Figma. Задача подготовить верстку для программиста. !Сначала верстаем одну страницу. Если все ок, делаем дальше. Указывайте бюджет и сроки за первую страницу. Остальные (около 4-8) ...
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- HTML-верстка44 заявкиЗакрыт4 года назад
Сверстать несколько страниц сайта HTML + css. Без программирования. Дизайн в Figma. На данном этапе 4 страницы. Указывайте бюджет и сроки. Также примеры аналогичных работ, схожих по функциональности. Скринштоты для ознакомления по ссылке: ...HTML-верстка34 заявкиЗакрыт4 года назад
Сверстать схему html + js. Если владеет adobe animate, можно в нем. Образец см. на видеоHTML-верстка9 заявокЗакрыт4 года назад
Разработать флеш-галерею по ТЗ. Прошу отвечать после просмотра ТЗ, если Вы уверены, что сможете сделать именно эту галерею, а никакую другую. Сроки сутки-двое + сутки на доработку. Бюджет 2000 рублей.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад