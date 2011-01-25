Сверстать несколько страниц HTML + css. Дизайн в Figma. Задача подготовить верстку для программиста. !Сначала верстаем одну страницу. Если все ок, делаем дальше. Указывайте бюджет и сроки за первую страницу. Остальные (около 4-8) ...