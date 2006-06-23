zastenchiviy

Гость zastenchiviy

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Vip-Studio
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
7 отзывов(-3)
$0
10 баллов
17 лет назад
Создать дизайн проспекта-номенклатурного перечня продукции
Очень хорошие человек. Связался, всё рассказал, что надо. На счёт цены определились сразу. Притензий никаких не было.
Очень приятно было ощутить качественный деловой подход к организации работы и в то же время неординарный творческий подход к ее выполнению.
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