zastenchiviy

Есть web-приложение www.visiblebody.com, которое загружается с сайта в браузер IE. После чего интернет не нужен и с приложением можно работать в оффлайне. Но при закрытии окна браузера (при перезагрузке и т.д.) для работы с приложением ...
- $50Прочее4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
В существующую программу (стороннего разработчика, исходников нет) http://mnemotexnika.narod.ru/members/picheck.exe вместо 3000 знаков после запятой числа Пи установить 100000. Все остальное без изменения.Прикладное ПО12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Сфера с определенной внутренней структурой и отверстиями двигаясь в пространстве образует спираль. Образуя спираль сфера оставляет на спирали следы, которые динамически изменяются и взаимодействуют друг с другом влияя на внутреннюю структуру сферы и спирали в ...3D-графика17 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо собрать информацию обо все производителях пластиковых и полипропиленовых трубах и деталях трубопроводов (фитингов - отводы, переходы, тройники и т.д.) на территории СНГ. Представить их полную номенклатуру продукции с тех. характеристиками и описанием.Поиск информации18 заявокЗакрыт17 лет назад
Вывод сайта www.egrul.ru на первое место в Yandex и других SEO. Прошу делать предложения с обязательным приложением портфолио.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Профессиональная раскрутка сайта в поисковиках www.upv.ruПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Есть номенклатурный перечень продукции в формате Word на 16 страницах 12-м шрифтом. Необходимо создать дизайн и подготовить макет для печать номенклатурного перечня в типографии. Формат на выходе: проспект формата А4 (А3 в развороте). Печать двухцветная. ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен17 лет назад