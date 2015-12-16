Требуется разработать несколько простых игр для web на Phaser фреймворке (только на нем) Игры для меленьких детей, почти без интерактива параллакс, анимашки смены экранов
Разработка игр4 заявки
Закрыт
7 лет назад
Требуется разработать несколько простых игр для web на Phaser фреймворке (только на нем) Игры для меленьких детей, почти без интерактива параллакс, анимашки смены экранов
Требуется интегрировать шаблоны в WordPress (CMS не обсуждается) Дизайн и верстка не требуется! ТЗ есть. Срок 7 календарных дней, начиная с 19 числа. Жду Ваших предложений Павел
[b]Задача:[/b] Разработать ПО для вендингового терминала с функцией печати фотографий из социальных сетей (на C++ / Qt) [b]Условия:[/b] - Срок разработки проекта ~190 дней - оплата по этапам или помесячная [b]Бюджет проекта:[/b] 400.000 - 450.000р (из расчета 60-70т.р. в мес) Более подробно ...