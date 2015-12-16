[b]Задача:[/b] Разработать ПО для вендингового терминала с функцией печати фотографий из социальных сетей (на C++ / Qt) [b]Условия:[/b] - Срок разработки проекта ~190 дней - оплата по этапам или помесячная [b]Бюджет проекта:[/b] 400.000 - 450.000р (из расчета 60-70т.р. в мес) Более подробно ...