zazila

Павел Сизько zazila

 
34 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Игра для детей на Phaser.js

    Требуется разработать несколько простых игр для web на Phaser фреймворке (только на нем) Игры для меленьких детей, почти без интерактива параллакс, анимашки смены экранов

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт (бэкенд) на WordPress

    Требуется интегрировать шаблоны в WordPress (CMS не обсуждается) Дизайн и верстка не требуется! ТЗ есть. Срок 7 календарных дней, начиная с 19 числа. Жду Ваших предложений Павел

    WordPress
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать ПО для вендингового терминала с функцией печати фотографий

    [b]Задача:[/b]  Разработать ПО для вендингового терминала с функцией печати фотографий из социальных сетей (на C++ / Qt) [b]Условия:[/b] - Срок разработки проекта ~190 дней - оплата по этапам или помесячная  [b]Бюджет проекта:[/b]  400.000 - 450.000р (из расчета 60-70т.р. в мес) Более подробно ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад