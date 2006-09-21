zdm

Гость zdm

 
NaN летУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Perl programmer

    Набираем Perl программистов для работы в распределенной команде. Требования: - Знание Perl, желание работать с этой технологией и совершенствовать свои знания и навыки; - Опыт использования технологий fork, threads, sockets, LWP, CGI; - Знания различных сетевых протоколов прикладного уровня ...

    JavascriptHTMLPerl
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт - визитка - Управление проектами

    Требуется редизайн сайта http://estcost.com. Тематика - project management, quality assurance. Новый контент мы предоставляем исполнителю. Структура сайта будет изменена на 40%. 1. Логотип 2. Редизайн - по графике требования выставим отдельно 3. Натянуть на какую-либо распространенную СМС, используя ...

    Редизайн сайта
    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Раскрутка сайта в гугл

    Нужно провести поисковую оптимизацию и раскрутку сайта в англоязычном интернете + поддержка в будущем. Тематика ресурса - управление проектами. Приоритеты исполнителям из Киева. Желательна личная встреча.

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • ISA

    ISA – это утилита, предназначенная для упрощения выбора покупок в интернет-магазинах, предоставляющая пользователю удобный инструмент для поиска, вы-бора и заказа необходимых продуктов в интернет-магазинах, основанная на техно-логии Flash

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн портала

    Цель проекта – создание эскизов дизайна портала ItSee.com и разработка фирменного стиля компании. Концепция продукта, требования к содержимому страниц подробно описаны в приложенном техническом задании. Проект состоит из двух этапов: 1. Создание дизайна двух страниц портала ItSee.com: Index ...

    CSS
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка html

    Требуется HTML верстальщик (фрилансер) для фиксинга багов в верстке существующего сайта и дальнейшей поддержки проекта. Объем работ не большой. Необходимые знания - HTML, CSS, начальный уровень PHP.

    PHPHTMLCSS
    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн рекламных WEB окон

    Требуется создать дизайн рекламного веб окна 600 х 400 px. Функция окна - мотивировать пользователя кликнуть и купить продукцию. На вход: 1. Текстовой контент; 2. Бокс шоты продукции; 3. Тематическая символика (если планируется тематическая рекламная компания); Результат: Рекламное окно 600х400 в ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Software localizator

    Требуется разработчик для выполнения разового проекта по локализации приложения на 8 языков. Необходимые переводы предоставляются нами. Суть работы заключается в перенесении переведенных строк из текстового файла в XML с помощью специальной утилиты. Затем генерация файла ...

    Прикладное ПО13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад