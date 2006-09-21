Набираем Perl программистов для работы в распределенной команде. Требования: - Знание Perl, желание работать с этой технологией и совершенствовать свои знания и навыки; - Опыт использования технологий fork, threads, sockets, LWP, CGI; - Знания различных сетевых протоколов прикладного уровня ...
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется редизайн сайта http://estcost.com. Тематика - project management, quality assurance. Новый контент мы предоставляем исполнителю. Структура сайта будет изменена на 40%. 1. Логотип 2. Редизайн - по графике требования выставим отдельно 3. Натянуть на какую-либо распространенную СМС, используя ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно провести поисковую оптимизацию и раскрутку сайта в англоязычном интернете + поддержка в будущем. Тематика ресурса - управление проектами. Приоритеты исполнителям из Киева. Желательна личная встреча.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт15 лет назад
ISA – это утилита, предназначенная для упрощения выбора покупок в интернет-магазинах, предоставляющая пользователю удобный инструмент для поиска, вы-бора и заказа необходимых продуктов в интернет-магазинах, основанная на техно-логии FlashВеб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Цель проекта – создание эскизов дизайна портала ItSee.com и разработка фирменного стиля компании. Концепция продукта, требования к содержимому страниц подробно описаны в приложенном техническом задании. Проект состоит из двух этапов: 1. Создание дизайна двух страниц портала ItSee.com: Index ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется HTML верстальщик (фрилансер) для фиксинга багов в верстке существующего сайта и дальнейшей поддержки проекта. Объем работ не большой. Необходимые знания - HTML, CSS, начальный уровень PHP.HTML-верстка31 заявкаЗакрыт17 лет назад
Требуется создать дизайн рекламного веб окна 600 х 400 px. Функция окна - мотивировать пользователя кликнуть и купить продукцию. На вход: 1. Текстовой контент; 2. Бокс шоты продукции; 3. Тематическая символика (если планируется тематическая рекламная компания); Результат: Рекламное окно 600х400 в ...Баннеры16 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется разработчик для выполнения разового проекта по локализации приложения на 8 языков. Необходимые переводы предоставляются нами. Суть работы заключается в перенесении переведенных строк из текстового файла в XML с помощью специальной утилиты. Затем генерация файла ...Прикладное ПО13 заявокЗакрыт17 лет назад