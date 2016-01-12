znv_5

Надежда Забудько znv_5

 
38 летУкраина/Донецк
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработать интернет-магазин строго на WebAsyst

    Требуется разработать интернет-магазин подшипников и комплектующих к ним, доработать макет и загрузить файл с товарами.  Рассматриваются только кандидаты, имеющие опыт работы с данным CMS.      Присылайте ссылки на свои работы, цену и сроки выполнения.

    Webasyst
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать логотип для интернет-магазина

    Нужно разработать логотип для интернет-магазина подшипников и комплектующих к ним.  Работа без предоплаты.  В результате требуется предоставить несколько вариантов логотипа на рассмотрение.  Присылайте свою цену и сроки выполнения.

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен интересный конкурс с разгадыванием ключевого слова

    Требуется придумать интересный конкурс.   Желательно чтобы он был [i]ориентированна широкую аудиторию[/i]: людей с нормальным кругозором,  не узких специалистов (людей  с высшим образованием  и студентов[i]).[/i] Можно и на какую-то определеннуютематику, например, "Разгадай тайну страны.....".   Данный конкурс будет проводиться в ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно создать кроссплатформерное приложение под ключ

    Здравствуйте! Нужно кроссплатформерное приложение по продаже страховок. Всего будет примерно 6-7 экранов. В прикрепленных файлах примерный дизайн и раскадровка. Работа нужна полностью под ключ от дизайна до программирования. Жду от вас подробную смету. От вас сроки и стоимость за ...

    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад