Требуется разработать интернет-магазин подшипников и комплектующих к ним, доработать макет и загрузить файл с товарами. Рассматриваются только кандидаты, имеющие опыт работы с данным CMS. Присылайте ссылки на свои работы, цену и сроки выполнения.
- Интернет-магазины6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно разработать логотип для интернет-магазина подшипников и комплектующих к ним. Работа без предоплаты. В результате требуется предоставить несколько вариантов логотипа на рассмотрение. Присылайте свою цену и сроки выполнения.Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется придумать интересный конкурс. Желательно чтобы он был [i]ориентированна широкую аудиторию[/i]: людей с нормальным кругозором, не узких специалистов (людей с высшим образованием и студентов[i]).[/i] Можно и на какую-то определеннуютематику, например, "Разгадай тайну страны.....". Данный конкурс будет проводиться в ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Нужно кроссплатформерное приложение по продаже страховок. Всего будет примерно 6-7 экранов. В прикрепленных файлах примерный дизайн и раскадровка. Работа нужна полностью под ключ от дизайна до программирования. Жду от вас подробную смету. От вас сроки и стоимость за ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт8 лет назад