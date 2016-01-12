Здравствуйте! Нужно кроссплатформерное приложение по продаже страховок. Всего будет примерно 6-7 экранов. В прикрепленных файлах примерный дизайн и раскадровка. Работа нужна полностью под ключ от дизайна до программирования. Жду от вас подробную смету. От вас сроки и стоимость за ...