zoomers

Сергей zoomers

 
40 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Необходима мелкая доработка по ТЗ на opencart

    Здравствуйте. Нужна мелкая доработка по некоторым пунктам с ТЗ. Магазин на opencart. В ходе работы возможно еще будут какие то мелкие пожелания. Кто располагает временем и желанием, пожалуйста оставляйте свои координаты. Я с вами свяжусь ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстку натянуть на движок магазина

    Есть верстка сайта интернет-магазина, надо ее натянуть на движок. Предлагайте движок, стоимость и сроки. Только безопасные сделки. Страницы сайта. http://vfl.ru/fotos/b64c7e5e6801874.html http://vfl.ru/fotos/2aee8ab66801875.html http://vfl.ru/fotos/098c4c0a6801876.html http://vfl.ru/fotos/4b97363c6801877.html http://vfl.ru/fotos/e2bc8af66801878.html http://vfl.ru/fotos/079a73806801879.html http://vfl.ru/fotos/5c9fbacb6801880.html http://vfl.ru/fotos/df38e8de6801881.html http://vfl.ru/fotos/3a2e20de6801882.html http://vfl.ru/fotos/037ef17f6801883.html http://vfl.ru/fotos/5f6fb9056801886.html http://vfl.ru/fotos/8861b9d86801887.html http://vfl.ru/fotos/d17ea8476801888.html http://vfl.ru/fotos/135e4c0c6801889.html http://vfl.ru/fotos/b51501546801890.html http://vfl.ru/fotos/a01c8d3c6801891.html http://vfl.ru/fotos/0fae39056801892.html http://vfl.ru/fotos/63ae9d1a6801893.html Жду предложений.

    Верстка сайтаHTML
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
vadikeq
Вадим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$300
10 баллов
9 лет назад
Верстку натянуть на движок магазина
Отличный заказчик. Интересный проект. Понравилось сотрудничество. Спасибо..
Лучший исполнитель, которого встречал за последнее время. A+++ all stars!
Ответный отзыв
1mmortal
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$350
10 баллов
9 лет назад
Верстка и натянуть на скрипт инетрнет магазин
+
Странный работник. Взялся делать. Назвал одни сроки, в итоге выло гораздо дольше, сделана только меньшая часть работы и за в 4 раза больший срок, деньги уплачены. Еле добился ответа и объяснения, говорит что вторую часть роботы должен был выполнить его партнер с которым нет связи.
Ответный отзыв