Здравствуйте. Нужна мелкая доработка по некоторым пунктам с ТЗ. Магазин на opencart. В ходе работы возможно еще будут какие то мелкие пожелания. Кто располагает временем и желанием, пожалуйста оставляйте свои координаты. Я с вами свяжусь ...