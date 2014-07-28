Здравствуйте. Нужна мелкая доработка по некоторым пунктам с ТЗ. Магазин на opencart. В ходе работы возможно еще будут какие то мелкие пожелания. Кто располагает временем и желанием, пожалуйста оставляйте свои координаты. Я с вами свяжусь ...
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть верстка сайта интернет-магазина, надо ее натянуть на движок. Предлагайте движок, стоимость и сроки. Только безопасные сделки. Страницы сайта. http://vfl.ru/fotos/b64c7e5e6801874.html http://vfl.ru/fotos/2aee8ab66801875.html http://vfl.ru/fotos/098c4c0a6801876.html http://vfl.ru/fotos/4b97363c6801877.html http://vfl.ru/fotos/e2bc8af66801878.html http://vfl.ru/fotos/079a73806801879.html http://vfl.ru/fotos/5c9fbacb6801880.html http://vfl.ru/fotos/df38e8de6801881.html http://vfl.ru/fotos/3a2e20de6801882.html http://vfl.ru/fotos/037ef17f6801883.html http://vfl.ru/fotos/5f6fb9056801886.html http://vfl.ru/fotos/8861b9d86801887.html http://vfl.ru/fotos/d17ea8476801888.html http://vfl.ru/fotos/135e4c0c6801889.html http://vfl.ru/fotos/b51501546801890.html http://vfl.ru/fotos/a01c8d3c6801891.html http://vfl.ru/fotos/0fae39056801892.html http://vfl.ru/fotos/63ae9d1a6801893.html Жду предложений.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть сверстанные страницы (14 шт.) Нужно натянуть на скрипт интернет магазин. Предложения выслушаю. Только через безопасные сделки.Интернет-магазины17 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сверстать и натянуть на скрипт интернет магазин. Предложения выслушаю. На предоплату не готов. только через безопасные сделки.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад