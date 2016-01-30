Нужен специалист, который поможет максимально эффективно настроить работу 1с в связке з базой Postgresql. На данный момент все установлено, но низкая производительность 1с. По тестам Гилева - 9 пунктов в среднем. Более детально - в личной ...
Настройка 1с 8.3
Имеем 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1917) с конфигурацией УНФ 1.6.3.11 ПРОФ
1)Необходимо сделать чтобы все отправленные из 1с письма, появлялись в папке отправленные на mail.ru
2)Необходимо установить для всех отправленных писем подпись.
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