Настройка 1с 8.3

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Имеем 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1917) с конфигурацией УНФ 1.6.3.11 ПРОФ

1)Необходимо сделать чтобы все отправленные из 1с письма, появлялись в папке отправленные на mail.ru

2)Необходимо установить для всех отправленных писем подпись.

9 лет назад
mantronix
Юрий 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров