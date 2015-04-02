Переконвертировать базу 1с 7.7 - 8.2

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт4 заявки172 просмотра

Необходимо преобразовать базу Бухгалтерия 1С 7.7 в версию 1С 8.2 (8.2.19.116, релиз 2.0.60.4)

База в файловом виде.

10 лет назад
JohnFisher
Евгений 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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