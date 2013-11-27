PHP-программирование на 1С-Битрикс

Требуется квалифицированный PHP-программист (удаленно) с опытом внедрения 1С-Битрикс для работы над одним из проектов компании (сайт медицинской тематики). Ориентировочные сроки работы над проектом - с середины декабря по март.

Ключевая задача - реализация функционала личного кабинета сайта, написанного на 1С-Битрикс, и его интеграция с данными 1С-Бухгалтерии.

Текущая задача - разовая, однако впоследствии возможно дальнейшее сотрудничество.