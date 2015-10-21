Простое задание в 1с Предприятие

$5
1С-программированиеЗакрытнет заявок144 просмотра
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Нужно удалить некоторые отчеты и несколько продаж. Доступ предоставляется. Работы на 15 минут. Сделать необходимо срочно. В течение 2 часов. 

8 лет назад
aleslep
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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