Простое задание в 1с Предприятие

Есть стандартная отраслевая конфигурация 1С.Селекция в животноводстве. Свиноводство (http://solutions.1c.ru/catalog/selection-pg/features). Нужны комплексные доработки данной конфигурации. Список заданий и их обсуждение предоставляется через наш корпоративный портал Битрикс24. Исполнителя добавим экстранет пользователем. Работа на постоянной основе на протяжении 2-3 месяцев. Задачи делим на ...
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Нужно удалить некоторые отчеты и несколько продаж. Доступ предоставляется. Работы на 15 минут. Сделать необходимо срочно. В течение 2 часов.
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