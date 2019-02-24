3d замена экстерьера фасада дома по фотографии

Нужен рендер простого уровня, предоставим всю нужную информацию, чертежи и фирменные цвета. Это не создание интерьера, а простой макет для понимания, что, как и где располагать. Обязательные требования: - Отвечать в течении дня, т.к. возможно будут вноситься правки. - ...