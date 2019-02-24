3d замена экстерьера фасада дома по фотографии

3D-графикаЗакрыт8 заявок187 просмотров
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Нужно сделать по фотографии объекта (здания, сооружения) изменение фасада, цвета наполнение, окружение, детали и т. д. Цвет краски использовать с раловской поллитры.

5 лет назад
jaroslav1986
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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