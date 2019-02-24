Нужен дизайнер, который сможет сделать визуализацию кровати по рисунку. Я разрабатываю макет кроватей ручной работы. Это авторская работа, заточенная под нужный мне сегмент аудитории. Есть одна проблема: идей много, а визуализировать красиво в программе, чтобы это имело более четкий и выраженный вид некому. Схема работы такая: я делаю набросок на листке бумаги изделия, которое придумаю, показываю его вам, а уже с вами мы его доводим до нужного состояния, чтобы оно имело презентабельный вид и запало клиентам, которых я хочу найти. Остальные детали в личке сообщу. Кто готов взяться за такую работу - пишите в ответ на проект. Прикрепляю файлы с моими работами, чтобы у вас было представления, что я делаю. Но это будет особый проект.