Сайт базы есть http://www.zbur-kut.com.ua/, Дорисовать (в т.ч. 3Д) : план базы - 3д, планы номеров- 3д, планы походов на каяках по плавням - плоскость рыбьих мест ...
Лекала и эскизы мягкой игрушки
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! По описанию необходимо сделать эскиз и лекала для пошива мягкой игрушки. Игрушка эротического характера для магазина товаров для взрослых. Если Вы имеете опыт в создании лекал для мягких игрушек, пишите!
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