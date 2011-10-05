Медальон в 3D

В обещем-то необходимо нарисовать шкаф в 3D формате в цвете в двух вариантах.Шкаф подобия обычного домашнего.Фото стойка -это эскиз того что необходимо сделать,коенчно под другим углом(думаю знающий человек подскажет как лучше сделать).Фото стойка2 это пример ...