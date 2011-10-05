Медальон в 3D

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт12 заявок246 просмотров

Здравствуйте, необходимо нарисовать медальон в 3д в сжатые сроки.

Золотой овальный медальон с небольшой окантовкой по кругу с выгравированной надписью.

14 лет назад
tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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