Необходимо нарисовать в 3D элемент «теплого пола» Задание в прикр.файле (задание.doc) Заранее укажите способ оплаты (мне удобнее всего положить эти 15$ на телефон, если вы житель России или Украины)
3D моделирование дома. Анимация камер.
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Очередной конкурс от самого яркого девелопера Москвы компании КР Пропертиз с фондом 1600$. В случае, если будет 2 участника, весь призовой фонд будет разделен между ними. Если 1 участник, весь призовой фонд достанется одному участнику. Сегодня мы приглашаем к участию исполнителей способных заявить о себе качественным 3D моделированием и графикой . Вам должны быть знакомы 3D Max, Maya, V-Ray, Brazil, Mental Ray. Для начала нужно скачать архив с 98% информации (остаток добирается и будет передан участникам в процессе работы). Ссылка на архив http://narod.ru/disk/27835210001/clerkenwell.rar.html (472 МБ). Модели в SKP формате http://narod.ru/disk/28194831001/skp.rar.html. Поэтажные планы http://narod.ru/disk/28349697001/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B.zip.html. Внимательно изучите весь материал, задайте вопросы. Сроки 21.10.2011 сдача готовой графики.
От нас: материал.
1. Моделирование дома и внутренних помещений.
2. Текстурирование дома и внутренних помещений.
3. Анимация камер.
4. Рендеринг в HD видео.
От вас: видео.
Проектная группа:
Сергей – консультирование и материал на участке архитектура, моделирование, текстурирование моделей
Эл. почта: [email protected]
Скайп: erges.admin
ФБ профиль: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395973202&ref=pb
Евгений – координация и управление проектом, консультации по сценарию, видео ряду
Эл. почта: [email protected]
Скайп: evgenyzdorov
ФБ профиль: https://www.facebook.com/ezdorov
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