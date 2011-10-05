3D моделирование дома. Анимация камер.

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Очередной конкурс от самого яркого девелопера Москвы компании КР Пропертиз с фондом 1600$. В случае, если будет 2 участника, весь призовой фонд будет разделен между ними. Если 1 участник, весь призовой фонд достанется одному участнику. Сегодня мы приглашаем к участию исполнителей способных заявить о себе качественным 3D моделированием и графикой . Вам должны быть знакомы 3D Max, Maya, V-Ray, Brazil, Mental Ray. Для начала нужно скачать архив с 98% информации (остаток добирается и будет передан участникам в процессе работы). Ссылка на архив http://narod.ru/disk/27835210001/clerkenwell.rar.html (472 МБ). Модели в SKP формате http://narod.ru/disk/28194831001/skp.rar.html. Поэтажные планы http://narod.ru/disk/28349697001/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B.zip.html. Внимательно изучите весь материал, задайте вопросы. Сроки 21.10.2011 сдача готовой графики.

От нас: материал.

1. Моделирование дома и внутренних помещений.

2. Текстурирование дома и внутренних помещений.

3. Анимация камер.

4. Рендеринг в HD видео.

От вас: видео.

Проектная группа:

Сергей – консультирование и материал на участке архитектура, моделирование, текстурирование моделей

Эл. почта: [email protected]

Скайп: erges.admin

ФБ профиль: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001395973202&ref=pb

Евгений – координация и управление проектом, консультации по сценарию, видео ряду

Эл. почта: [email protected]

Скайп: evgenyzdorov

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