Нарисовать в 3D элемент «теплого пола»

$15
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен7 заявок364 просмотра

Необходимо нарисовать в 3D элемент «теплого пола»

Задание в прикр.файле (задание.doc)

Заранее укажите способ оплаты (мне удобнее всего положить эти 15$ на телефон, если вы житель России или Украины)

14 лет назад
glong2011
Андрей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

genkot
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Все выполнено качественно и в срок!
Спасибо, сотрудничеством доволен

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genkot
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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