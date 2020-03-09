Моделирование

Необходимо создать 3 Д модель куска уличного пространства, конкретного здания и его окружения, отрисовать дома многоэтажные, дороги, магазины слева и справа, машины, людей. Создать такою широкую панорамную картину. Тех. задание во вложении. Нужна максимально реалистичная ...
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Сколько будет стоить модель для печати на 3д принтере крана УК25/9-18
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