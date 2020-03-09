Сделать 3д модель лопаты.

Сделать разборные 3д модели лопаты с двумя вариантами штыка(4-х и 5-ти угольный) в соответствии с условиями Техзадания.

Для 3д печати. Форматы .obj или .stl

Оплата по готовности моделей. Под готовностью понимается проверка и утверждение всех размеров заказчиком.

В рамках строгого соблюдения условий Техзадания.

ВАЖНО! Нужны не просто модели с условным внешним сходством, а модели, которые будут максимально приближены к пропорциям своих прототипов.