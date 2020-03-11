Требуется сделать 3д модель автомобильного лифта (имеется 3д модель самого лифта), нужно сделать прорисовку окружения вокруг, принцип построения и работы подъемника
3 д моделирование здания и окружающего его уличного пространства
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Необходимо создать 3 Д модель куска уличного пространства, конкретного здания и его окружения, отрисовать дома многоэтажные, дороги, магазины слева и справа, машины, людей. Создать такою широкую панорамную картину. Тех. задание во вложении. Нужна максимально реалистичная картинка, чтоб было даже непонятно сходу картинка это или фото.
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