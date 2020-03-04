Визуализация, рендер 3D моделей промышленного оборудования

Требуется сделать 3д модель автомобильного лифта (имеется 3д модель самого лифта), нужно сделать прорисовку окружения вокруг, принцип построения и работы подъемника
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Здравствуйте!
Требуется специалист по визуализации 3D моделей промышленного оборудования с максимальной фотореалистичностью.
Интересует сотрудничество на постоянной основе.
Работа удаленная, на нашем выделенном сервере.
Имеется порядка 200 объектов для визуализации.
Модели разработаны в SolidWorks и Компас 3D.
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