3D-сборка зеркальной антенны в SolidWorks

3D-графикаЗакрыт12 заявок677 просмотров
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Имеются детали зеркальной антенны, которые необходимо немного подправить по размерам и создать 3D-сборку антенны. Итоговая 3D-сборка должна выглядеть как на картинке, в добавок в сборке должно быть настенное крепление.Детали фидера(волновода), рефлектора(зеркала), вибраторного облучателя с контррефлектором, настенного крепления имеются. Но их немного нужно подправить по размерам, которые я вам сообщу.

4 года назад
guest_15832717565357
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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