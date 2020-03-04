3D-сборка зеркальной антенны в SolidWorks

Имеются детали зеркальной антенны, которые необходимо немного подправить по размерам и создать 3D-сборку антенны. Итоговая 3D-сборка должна выглядеть как на картинке, в добавок в сборке должно быть настенное крепление.Детали фидера(волновода), рефлектора(зеркала), вибраторного облучателя с контррефлектором, настенного крепления имеются. Но их немного нужно подправить по размерам, которые я вам сообщу.