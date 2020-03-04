Создание модели на Blender.

Мы ищем человека, который бы создал модель космического корабля (стиль показан на картинках). Так как эта модель будет использована в обучающих целях будет необходимо описать процесс работы (один пример предоставлен "Example_Tutorial3.pdf" - при работе будет выслано больше примеров).

Необходимые навыки

знание английского

Blender

пунктуальность и общение с заказчиком

Подробные условия вы сможете найти в прикрепленных файлах (Blender Mini-project.docx).