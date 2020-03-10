Сделать несколько 3д моделей для печати на принтере.

$40
3D-графикаЗавершен9 заявок407 просмотров
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Сделать 3д модели в соответствии с тех. заданием. Форматы .obj или .stl

4 года назад
aa410
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
LomovcevSV
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 дней назад
4 года назад
$40
4 дня
WMZ
Сотрудничество не состоялось.
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