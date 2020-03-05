Требуются 3д моделлерыдля выполнения различных проектов.

Вы нам подходите, если выумеете хотя бы одно из трех: 3д моделирование, 3д анимирование, 3д

визуализация. Если же вы владеете несколькими навыками из перечисленных, то это

еще лучше.

Работа будет состоять примерно из следующих проектов:

- Любое 3д моделированиедля игр и рекламы

- Моделирование персонажей

- Моделирование органики

- Хардсёрф моделирование

- Моделирование самых различных предметов

- Анимация 3д моделей

- Рендерить видео, настраивать сцену, освещение, положение всех объектов и пр.

Желательные программы длямоделирования: Blender, 3d maxс, Maya. Если работаете на других программах, то это несоставит проблем.

Если вы считаете, что сможете справится с заданиями такими как из списка

примеров, то прошу откликнуться и предоставить свое портфолио