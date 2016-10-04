Объемная модель дома в разрезе

3D-графикаЗавершен13 заявок464 просмотра
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Требуется 3д картинка, объединяющая исходный старый деревянный дом и этот же дом после ремонта.

Подробное ТЗ во вложении

7 лет назад
mngooll
46 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
webmax92
Максим 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 лет назад
$50
7 дней
Благодарю Максима за хорошо выполненный проект. Несмотря на большое количество правок, все изменения вносились оперативно и без "нытья". За что ему огромное спасибо! Итогом доволен.
С Алексеем было очень легко и приятно работать и общаться. Никаких субъективных правок. Все по делу и ТЗ. Еще раз спасибо за сотрудничество!
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