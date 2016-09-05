Экспортировать модели с iClone

Пририсовать пристройку к существующему зданию в 3D.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача - есть купленные модели в reallusion.com, для iClone, модели куплены с экспортной лицензий, т.е. с помощью iCLone и 3DXchange Pipeline их можно конвертировать в FBX с анимациями и текстурами
- Похожие заказы
- 3D-графика1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно нарисовать остров (торговый). Рисуем в 3D (с продукцией и тд), и в эскизах с размерами, указанием материала ( для понимания, где что). Размер острова 2*3 метра. Пример того что нужно в живую прилагаю. Только с опытом, только ...Завершен7 лет назад
Требуется 3Д рендеринг нового аудио устройства по заданному ТЗ и начальному прототипу3D-графика17 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравсввуйте, коллеги, необходимо перевести модели из CAD фортата в формат, поддерживаемый Cinema 4D Модель есть в следующих форматах: .igs/.stp/.stlЗавершен7 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать 3D прокрутку принтера http://www.inail.cn/en/S8/, как пример: http://ssmaker.ru/22295c2d.jpg Видео о нем http://www.inail.company/#!nail-video/drjb9 Бюджет, срок.3D-графика9 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуются 3D художник для создания фотореалистичной архитектурной локаций для игры под Unreal Engine 4 Оценка и выбор исполнителя будет осуществляться по ранее сделанным работам. Присылайте примеры по качеству, ваши цены и сроки.3D-графика5 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть 3d модель территории. Изначально формат pln, есть переконвертированный в 3ds. На нем 7 крупных зданий и много мелких. Требуется: создать видеоролик с транспарентным фоном, длительностью 3 минуты с произвольным вращением: территории в целом, приближения к ...3D-графика8 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется разработать простую 3Д-модель для последующей печати на 3Д-принтере. Выходной формат - .stl. Количество моделей - одна. Срочно. Киев, оплата Приват24. За подробностями в ЛС с линком на портфолио (если есть). Желательно человек, разбирающийся в ...Завершен7 лет назад