Создание модели шлема для 3D печати

3D-графикаЗакрыт12 заявок301 просмотр
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Необходимо создать модель для печати на 3д принтере. 

Требования к модели: 

расширение stl 

разбивка на 6 частей 

"стенки" модели 3-4 мм 

7 лет назад
hatoqq
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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