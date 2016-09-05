Необходимо сделать анимацию персонажей. Вот приблизительное задание: 1) Мужчина с собачкой - ходьба: [url=https://www.youtube.com/watch?v=1HLC6GWuTtw]https://www.youtube.com/watch?v=1HLC6GWuTtw[/url] 2:35-2:50 2) Женщина - ходьба, катит тележку перед собой - тот же шаг, что выше, только без движения рук 3) Старушка - 1) семенит: [url=https://www.youtube.com/watch?v=QW9VbkEQRhc]https://www.youtube.com/watch?v=QW9VbkEQRhc[/url] 1:59 - 2:02 ...
3Д-дизайн рабочей зоны интернет-магазина в гипермаркете мебели
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен исполнитель на 3Д-визуализацию рабочего стенда интернет-магазина http://www.mebelok.com/ в гипермаркете мебели
- стол на 2-3 рабочих места- забрендирован оранжевым оракалом- внизу текст "Стіл замовлень МебельОк"+"Безкоштовна доставка по Киеву"- вверху висит вывеска с текстом "Консультанти МебельОк"- на задней стене плазма- компьютеры должны иметь двухсторонний монитор (технически монитора 2, а комп 1. Так продавец сможет показывать клиенту товар не поворачивая монитор.- стулья оранжевые, форма оранжевая.
Площадь - около 8 м кв
Прикрепляю бренд-бук
Жду предложений по цене и по срокам
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