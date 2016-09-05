3Д-дизайн рабочей зоны интернет-магазина в гипермаркете мебели

Нужен исполнитель на 3Д-визуализацию рабочего стенда интернет-магазина http://www.mebelok.com/ в гипермаркете мебели

- стол на 2-3 рабочих места- забрендирован оранжевым оракалом- внизу текст "Стіл замовлень МебельОк"+"Безкоштовна доставка по Киеву"- вверху висит вывеска с текстом "Консультанти МебельОк"- на задней стене плазма- компьютеры должны иметь двухсторонний монитор (технически монитора 2, а комп 1. Так продавец сможет показывать клиенту товар не поворачивая монитор.- стулья оранжевые, форма оранжевая.

Площадь - около 8 м кв

Прикрепляю бренд-бук

Жду предложений по цене и по срокам