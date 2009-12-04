Редизайн основного меню под iPhone

# 1 — $

Нужен редизайн основного меню работающего iPhone приложения для трекинга настроений.

Подробно про приложение здесь http://moodretz.com/iphone

Предистория приложения http://moodretz.com/legend

Вот это вот оригинал картинки главного меню http://moodretz.com/public/img/Stones_12oct_23.01.png

А нужно сделать камни более стеклянные, красный более агресивный и синий более растроенный, желтый более светлый и веселый а розовый более влюбленный. Хорошим примеров цветов есть на сайте http://moodretz.com/ легенда эмоций.

Для выбора исполнителя достаточно сделать два канмя. Подложка может меняться. А вот нижняя панелька останется той же.

С уважением Влад