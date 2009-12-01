Вентилятор

Нужно сделать сцену по подобию приложенной фото. Фотореалистично, или близко, или еще эффектней. Волны плещуться, солнце горит. Блики, градиенты должны быть идентичны. В итоге рендерим видео с волнами и качающейся лампочкой. Пишите пожалуйста в скайп.