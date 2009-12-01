Есть картинка гостиничного номера (см. приложение). Необходимо создать модель номера, текстурировать и настроить освещение. Суперфотореализм не требуется. Отдать нужно 3д-модель, без рендера. Версия не выше 2008. Срок: сегодня вечером/ночью (край - завтра утром). Предлагайте цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать в 3д такой вентилятор для использования в качестве одной из частей рекламного постера, максимальный формат а2. Пишите пожалуйста в какой срок сможете выполнить!
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