Cоздание двух предметов в максе

$15
3D-графикаЗавершен7 заявок345 просмотров
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Требуется создать диван :

http://www.baxter.it/2008/eng/prodotti.php?categoria=10&id=181&img=1#181

и люстру:

http://shop-light.ru/catalog/907/1150/_view_7182

http://www.masca.it/prodotti.aspx?idc=112

Итоговый формат - макс. Без текстурирования, только сетка.

Среднеполигональные. Срок - 2 дня.

14 лет назад
a_vaganov
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Constantin_Os
Константин 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$50
4 дня
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