Нарисовать городской пейзаж

$50
3D-графикаЗакрыт20 заявок527 просмотров
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Необходимо нарисовать городской пейзаж по эскизу в прилагаемом файле. Примерно в таком стиле: http://img686.imageshack.us/img686/643/f4a8928ff2f690.png

14 лет назад
timus
Тимур 
43 годаКазахстан
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
bozka
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$50
5 дней
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