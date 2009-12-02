Сделать скринсейвер

$250
3D-графикаЗакрыт8 заявок343 просмотра
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Наподобие Winter 3d от Astro Gemini

Картинку приложил. Простое окружение, летящий снежок и плавающая камера + музыка (от меня).

Ваши цены и сроки.

14 лет назад
macromedic
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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