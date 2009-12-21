3D-ландшафт для racing game.

Для игры класса racing game требуются две простых цикличных анимации 3D-ландшафта. Пример есть в приложении, уровень сложности будет примерно такой же. Каждая анимация - зацикленная секвенция PNG (примерно 15 кадров). Стилистически они должны соответствовать первой (отрендерены "под вектор"). Указывайте, пожалуйста, ваши сроки и цены.

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