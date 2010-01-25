Создание карты ландшафта

Требуется создать остров со всех сторон что бы омывала вода.

В итоге нужно получить любой из форматов png или jpeg это должна быть именно обычная картинка, где будет в большом качестве этот остров под нужном углом обзора почти вид сверху.

Размер должен быть большой желательно не меньше 4000х4000 пикселей.

Текстуры использовать:

- у воды песок, галька, что бы были пляжи.

- основная ровная поверхность лужайки трава зелённая, местами сделать озёра маленькие

- горы должны быть большие вверх гор заснеженный, но их должно быть не много

Никаких объектов типа деревьев и т.п. быть не должно только вода, земля и горы.

Уважаемые дизайнеры по ценам я не ориентируюсь поэтому прошу пишите хотя бы примерные пределы.