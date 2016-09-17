Смоделировать "каталог памятников"

В общем идеи придумывать не надо. Все идеи будут по фотографиям максимум, или по вот таким 3d фото (как в приложении).

Надо будет сделать порядка 100-300 моделей.

В ЗАЯВКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ:

- можете ли вы реализовать на уровне как в примере (в приложении), или даже лучше

- стоимость за 1 единицу (с учетом того что их будет 100-300) (чтобы я мог просчитать сколько штук будем делать в итоге, по своим возможностям)

- сколько в день сможете их сделать (чтобы я смог примерно прикинуть сроки выполнения проекта)