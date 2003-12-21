Создание 3D моделей конструкций

Необходимо создать 3D-графику для игры, включающую 8 различных человечков (4 мужских и 4 женских) и одного репера. Каждый персонаж должен иметь анимацию с плавными движениями (ноги, руки, голова). Персонажи должны отображаться в боковом профиле, а репер - в разных позах. Указанные размеры и требования к анимации включают имитацию разговора для репера. Возможность дальнейшего сотрудничества.