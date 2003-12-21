Требуется 3D-дизайнер для удаленной работы. Идеальный кандидат должен иметь опыт в 3D-графике и уметь работать над различными проектами. Ожидается творческий подход и умение выполнять задачи в срок.
Создание 3D моделей конструкций
неоходимо создание 3D моделей нескольких конструкций, пример конструкции
http://www.travelrings.com/ringshome.gif
в предложениях укажите свою цену за одну модель и время, необходимое для реализации одной модели
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $203D-графика8 заявокЗакрыт21 год назад
- $30
Необходимо создать 3D-графику для игры, включающую 8 различных человечков (4 мужских и 4 женских) и одного репера. Каждый персонаж должен иметь анимацию с плавными движениями (ноги, руки, голова). Персонажи должны отображаться в боковом профиле, а репер - в разных позах. Указанные размеры и требования к анимации включают имитацию разговора для репера. Возможность дальнейшего сотрудничества.3D-графика7 заявокЗакрыт21 год назад
- $60
Необходимо создать 3D-модель куклы попугая, используя предоставленные фотографии. Модель должна быть выполнена в программе Light Wave. Обратите внимание на детали и точность воссоздания.3D-графика3 заявкиЗакрыт21 год назад
- $7
Необходимо разработать уникальный логотип-эмблему в 3D-графике, который будет отражать специфику бизнеса. Ожидается креативный подход и внимание к деталям для создания запоминающегося визуального образа.3D-графика13 заявокЗакрыт21 год назад