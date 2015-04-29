Cоздать анимационный ролик из данного изображения

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт10 заявок301 просмотр

Cоздать анимационный ролик из данного изображения. пошаговое (плавное, всплывающее) появление блоков и стрелок. изменить и улучшить качество изображения самих блоков 1,2,3,4,5.

10 лет назад
Vovchenko150
50 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Набор Gif баннеров для сайта

    Необходимо сделать набор gif баннеров для привлечения рефералов на биржу заданий - http://clickay.com Форматы баннеров: 728x90,468x60,200x200,240x400 В заявках указывайте стоимость и ссылку на свое портфолио

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Изготовления intro в Sony Vegas

    Необходимо изготовить вступление подобное https://www.youtube.com/watch?v=Lq8XQaffaSU#t=230. Детальный сюжет и стоимость обгоавриваются.

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание вирутальной женщины на сайт

    $10

    Мне нужна виртуальная женщина на сайте по примеру http://flash4promo.ru/universalnyie-vp Файл со звуком есть. Нужно что бы при заходе на сайт женщина говорила то что в звуковом файле

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Срочный ресайз 2х флеш роликов

    Есть 2 флеш ролика в исходниках с разрешением 720p, требуется сделать их ресайз в 1920х1080 с соблюдением безопасной зоны Красная линия на скрине в аттач

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Флеш баннер

    $25

    Нужен стильный флеш баннер 2 размеров Баннер: размер 240*400 Мобильной версия: размер 320*65 Вес 60 kb Тех требования в приложении,материалы предоставлю,сценарий простой. Главное уложится в размеры не испортив качество материалов. ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание GIF анимации логотипа.

    Сделать анимированный GIF логотип на основе существующего лого и примера (к существующему логотипу можно просто добавить надпись "интернет магазин" с неоновой подсветкой как в примере только голубого неона, а не красного), творческий подход приветствуется. Лого ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно анимировать объект

    Нужно анимировать объект Подробности во вложении Моментальная постоплата WM, QIWI, ЯД, Сбер В заявке указывайте стоимость и сроки Студии не рассматриваются

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад