Нужно обрисовать 20 стилизованных FX-анимаций (взрывы и дым) во Flash с фазовкой промежуточных кадров. Требования: -знание Adobe Flash; -базовые навыки в анимации.
Cоздать анимационный ролик из данного изображения
Cоздать анимационный ролик из данного изображения. пошаговое (плавное, всплывающее) появление блоков и стрелок. изменить и улучшить качество изображения самих блоков 1,2,3,4,5.
Заявки фрилансеров
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