Изготовления intro в Sony Vegas

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт5 заявок200 просмотров

Необходимо изготовить вступление подобное https://www.youtube.com/watch?v=Lq8XQaffaSU#t=230. Детальный сюжет и стоимость обгоавриваются.

10 лет назад
dageres
Сергей 
44 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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