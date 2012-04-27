Flash-заставка для сайта ресторана

Нужно сделать flash-заставку для сайта ресторана. Требуется стильный ролик, не утомляющий зрителя и подчеркивающий высокий статус заведения и его посетителей. Есть PSD-макет сайта и лого в векторе.

Размер: 800х600 px

Фон flash-заставки: #07100f

Фон сайта: #07100f

Качество графики: все объекты в ролике векторные и реалистичные, в едином стиле.

Вес ролика: вес swf-файла не критичен, но без фанатизма.

Продолжительность ролика: 5-10 секунд.

Доработки будут.

Исходник .fla нужен.

Примерный сценарий: При загрузке сайта появляется пустой бокал на «фирменном» фоне сайта и бутылка красного вина. Из бутылки наливается вино в бокал. Бокал при этом должен «играть» легкими искрами или бликами.

Далее эффектно появляется логотип (например, на бокале), который тоже «искрится» или бликует. После появления, логотип увеличивается (приближаясь к экрану). Далее лого может плавно уменьшаться, остановиться рядом с бокалом и «переливаться» бликами. Также появляется кнопка «Перейти на сайт», при клике на которую пользователь должен переходить на главную страницу сайта.

Задание для опытных flash-дизайнеров. Указывайте, пожалуйста, цену/сроки. Если сработаемся, будут аналогичные персональные заказы. Спасибо.