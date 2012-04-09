Необходимо создать небольшую флэш-заставку для сайта на примере сайта http://go2magick.com/ , но проще: - фон только черный - вместо рисунка - рисунок во вложении - никаких эффектов свечения, сияния и т.п. не нужно - длительность ролика приблизительно как ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать флеш-баннер
Аналогичный как на сайте http://www.rolsistem.ru/ (слева "найдете цены ниже - звоните- сделаем более выгодное предложение ")
Сделать аналогичный
От Вас цены и сроки
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